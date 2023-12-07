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Игра команд "Кристал Пэлас" и "Борнмут" в матче английской Премьер-лиги закончилась со счетом 0:2

Опубликовано:

Футбольный мяч
Иллюстративное фото: Pixabay

В Лондоне, на стадионе "Селхерст Парк", 6 декабря 2023 года состоялся футбольный матч 15-го тура английской Премьер-Лиги между командами "Кристал Пэлас" и "Борнмут". Состязание закончилось со счетом 0:2 в пользу "Борнмут", сообщает NUR.KZ.

В первом тайме на 25-й минуте команда "Борнмут" открыла счет благодаря голу Сенеси, ассистентом которого выступил Синистерра. К концу первого тайма, на 45-й минуте, игрок "Кристал Пэлас" Эдуард получил желтую карточку за фол.

Во втором тайме на 53-й, 63-й и 83-й минутах игроки "Борнмута" Сенеси, Забарный и Уаттара соответственно получили желтые карточки.

Заключительный гол забил Мур на 91-й минуте с ассистированием Биллинга, установив окончательный счет матча 0:2 в пользу "Борнмута".

Игра под руководством судьи Поусон завершилась победой гостевой команды "Борнмут" со счетом 0:2. Приглашаем вас обсудить этот матч в комментариях и поделиться статьей с друзьями!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2049549-igra-komand-kristal-pelas-i-bornmut-v-matche-angliyskoy-premer-ligi-zakonchilas-so-schetom-02/

Автор: Команда Спорт NUR.KZ

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Игра команд "Кристал Пэлас" и "Борнмут" в матче английской Премьер-лиги закончилась со счетом 0:2

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