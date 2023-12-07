Игра команд "Шеффилд Юнайтед" и "Ливерпуль" в матче английской Премьер-лиги закончилась со счетом 0:2

6 декабря 2023 года на стадионе "Брамалл Лейн" (Шеффилд) состоялся матч английской Премьер-лиги между командами "Шеффилд Юнайтед" и "Ливерпуль". В этом противостоянии, состоявшемся в рамках 15-го тура чемпионата, победу одержала команда "Ливерпуль", передает NUR.KZ,

В первом тайме на 34-й минуте игрок "Ливерпуля" Эндо получил желтую карточку за подножку. На 37-й минуте "Ливерпуль" открыл счет голом Ван Дейка, в результате передачи от Александер-Арнольда.

Во втором тайме на 62-й и 84-йминутах игроки "Ливерпуля" получили желтые карточки: Конате за подножку, Нуньес за неспортивное поведение соответственно. На 90-й минуте игрок "Шеффилд Юнайтед" Норвуд получил желтую карточку за подножку, и таким образом он пропускает следующий матч.

На 90+4-й минуте "Ливерпуль" забил второй гол, автором которого был Собослай, с передачи от Нуньеса. На 90+5-й минуте игрок "Шеффилд Юнайтед" Богл получил желтую карточку за неспортивное поведение.

Матч прошел под судейством Хупера, на стадионе присутствовали 31406 зрителей.

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