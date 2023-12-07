Игра команд "Эшторил" и "Порту" в матче Кубка Португалии завершилась со счетом 3:1

Встреча команд "Эшторил" и "Порту" в рамках второго тура Кубка Португалии состоялась 6 декабря 2023 года на стадионе "Антониу Коимбра да Мота" в Эшториле. Матч собрал 2684 зрителей и завершился победой "Эшторил", передает NUR.KZ.

Первый тайм начался с активной игры со стороны обеих команд. На 22-й минуте "Эшторил" вышел вперед благодаря голу Кассиано, в котором ассистировал Маркес. Однако "Порту" не остался в долгу, и на 34-й минуте Пепе сравнял счет, ассистировал ему Тареми.

Во втором тайме игра стала еще более напряженной. На 53-й, 55-й, 71-й и 83-й минутах игроки "Порту" получали желтые карточки – Груич, Тареми, Эустакио и Кардосо соответственно. На 72-й минуте игрок "Эшторила" Волнеи Фелтеш также получил желтую карточку.

Кульминацией матча стал момент на 90+1-й минуте, когда Гитане забил второй гол для "Эшторила". После этого на 90+4-й минуте желтую карточку получил Карму из "Порту".

На 90+6-й минуте Жоао Карлос реализовал пенальти, установив окончательный счет 3:1 в пользу "Эшторила". Судьей матча был Малхейру.

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