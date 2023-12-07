Игра чешских команд "Богемианс 1905" и "Дукла Прага" в товарищеском матче закончилась со счетом 0:2

В среду, 6 декабря 2023 года, на футбольном поле состоялась встреча чешских команд "Богемианс 1905" и "Дукла Прага" в рамках товарищеского матча. Матч закончился победой "Дукла Прага", передает NUR.KZ.

Первый тайм матча прошел без забитых голов, обе команды показали уверенную игру, но не смогли реализовать голы. Счет на табло остался неизменным – 0:0.

Во втором тайме инициативу перехватила команда "Дукла Прага". На 77-й минуте матча они открыли счет – был забит первый гол, благодаря чему счет стал 0:1. Игроки "Богемианс 1905" пытались отыграться, но безуспешно.

Завершающий аккорд был поставлен на 89-й минуте, когда "Дукла Прага" удвоила свое преимущество, забив второй гол. Это установило окончательный счет в матче – 0:2 в пользу "Дукла Прага".

Таким образом, матч завершился победой "Дукла Прага" со счетом 0:2.

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