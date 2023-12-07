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Игра бразильских женских команд "Фламенго" и "Сантос" в товарищеском матче закончилась со счетом 1:1

Опубликовано:

Мяч на футбольном поле
Иллюстративное фото: Pixabay

6 декабря 2023 года состоялся футбольный матч между женскими бразильскими командами "Фламенго" и "Сантос" в рамках товарищецкого турнира. Встреча прошла в напряженной и динамичной борьбе и закончилась ничьей, передает NUR.KZ.

Первый тайм матча начался с активных действий обеих команд. Уже на 8-й минуте игры команда "Сантос" забила гол. Автором гола стала Кетлен, благодаря чему её команда вышла вперед со счетом 1:0. Остальная часть первого тайма прошла без изменений в счете.

Второй тайм продолжил начатую в первой половине интенсивную борьбу. "Фламенго", стремясь восстановить равновесие, активизировала свои атаки. Их усилия увенчались успехом на 77-й минуте, когда Лайса забила гол, сравняв счет матча до 1:1. Несмотря на попытки обеих команд выйти вперед, до конца матча счет так и не изменился.

Итак, матч между командами "Фламенго" и "Сантос" завершился вничью со счетом 1:1. Приглашаем вас обсудить игру и поделиться своими мнениями в комментариях!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2049539-igra-brazilskih-zhenskih-komand-flamengo-i-santos-v-tovarischeskom-matche-zakonchilas-so-schetom-11/

Автор: Команда Спорт NUR.KZ

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Игра бразильских женских команд "Фламенго" и "Сантос" в товарищеском матче закончилась со счетом 1:1

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