Игра бразильских женских команд "Фламенго" и "Сантос" в товарищеском матче закончилась со счетом 1:1

6 декабря 2023 года состоялся футбольный матч между женскими бразильскими командами "Фламенго" и "Сантос" в рамках товарищецкого турнира. Встреча прошла в напряженной и динамичной борьбе и закончилась ничьей, передает NUR.KZ.

Первый тайм матча начался с активных действий обеих команд. Уже на 8-й минуте игры команда "Сантос" забила гол. Автором гола стала Кетлен, благодаря чему её команда вышла вперед со счетом 1:0. Остальная часть первого тайма прошла без изменений в счете.

Второй тайм продолжил начатую в первой половине интенсивную борьбу. "Фламенго", стремясь восстановить равновесие, активизировала свои атаки. Их усилия увенчались успехом на 77-й минуте, когда Лайса забила гол, сравняв счет матча до 1:1. Несмотря на попытки обеих команд выйти вперед, до конца матча счет так и не изменился.

Итак, матч между командами "Фламенго" и "Сантос" завершился вничью со счетом 1:1. Приглашаем вас обсудить игру и поделиться своими мнениями в комментариях!