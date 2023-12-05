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Криштиану Роналду возглавил список величайших футболистов в истории мадридского "Реала"

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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду: Фото: Instagram.com / cristiano

Португальская звезда мирового футбола Криштиану Роналду был признан величайшим игроком в истории испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" по мнению экспертов издания FourFourTwo.

Авторитетное издание составило список из 50-ти лучших футболистов за всю историю мадридского "Реала". Первое место ушло именитому португальцу Криштиану Роналду.

"Никто никогда не играл на 100% своих физических возможностей так часто, как Криштиану Роналду. Никто никогда не обладал таким сочетанием физической формы, скорости, касания и движения – и никто никогда не забивал больше голов за "Реал Мадрид" или за кого угодно.
К тому времени, как он покинул "Бернабеу", у CR7 было 450 очков. Каждый сезон, когда он выступал за "Реал", он забивал более 30 голов за сезон: дважды он забил более 60. Он не был человеком, он был машиной. Постепенно он заработал репутацию человека, который в одиночку привел эту команду к славе, независимо от того, хорошо они играли или нет", - говорится в подборке про Роналду.

В списке лучших королевского клуба другие легендарные личности, такие как: Альфредо Ди Стефано, Зинедин Зидан, Серхио Рамос, Икер Касильяс, Франсиско Хенто, Рауль, Сантьяго Бернабеу, Ференц Пушкаш и Луиш Фигу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2049192-krishtianu-ronaldu-vozglavil-spisok-velichayshih-futbolistov-v-istorii-real-madrida/

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