Криштиану Роналду возглавил список величайших футболистов в истории мадридского "Реала"

Португальская звезда мирового футбола Криштиану Роналду был признан величайшим игроком в истории испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" по мнению экспертов издания FourFourTwo.

Авторитетное издание составило список из 50-ти лучших футболистов за всю историю мадридского "Реала". Первое место ушло именитому португальцу Криштиану Роналду.

"Никто никогда не играл на 100% своих физических возможностей так часто, как Криштиану Роналду. Никто никогда не обладал таким сочетанием физической формы, скорости, касания и движения – и никто никогда не забивал больше голов за "Реал Мадрид" или за кого угодно.

К тому времени, как он покинул "Бернабеу", у CR7 было 450 очков. Каждый сезон, когда он выступал за "Реал", он забивал более 30 голов за сезон: дважды он забил более 60. Он не был человеком, он был машиной. Постепенно он заработал репутацию человека, который в одиночку привел эту команду к славе, независимо от того, хорошо они играли или нет", - говорится в подборке про Роналду.

В списке лучших королевского клуба другие легендарные личности, такие как: Альфредо Ди Стефано, Зинедин Зидан, Серхио Рамос, Икер Касильяс, Франсиско Хенто, Рауль, Сантьяго Бернабеу, Ференц Пушкаш и Луиш Фигу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.