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"Барселона" обыграла "Атлетико" в центральном матче тура Ла Лиги

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Португальский футболист Жоау Феликс
Жоау Феликс: David S.Bustamante/Soccrates/Getty Images

Гол португальского форварда Жоау Феликса принес "Барселоне" домашнюю победу над мадридским "Атлетико" в матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу, передает NUR.KZ.

Встреча прошла на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса, который является домашней ареной каталонцев на период реконструкции "Камп Ноу". Хозяева одержали победу со счетом 1:0, единственный мяч Феликс забил на 28-й минуте с передачи Рафиньи. Примечательно, что автор гола в сентябре был арендован "Барселоной" именно у "Атлетико".

Победа позволила "сине-гранатовым" набрать 34 очка и обойти соперника в турнирной таблице. Теперь каталонцы занимают третье место, уступая только мадридскому "Реалу" и "Жироне", в активе которых по 38 баллов.

У "Атлетико" осталось 31 очко. Команда опустилась на четвертую строчку, но имеет один матч в запасе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2048929-barselona-obygrala-atletiko-v-tsentralnom-matche-tura-la-ligi/

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