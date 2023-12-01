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Сборная Казахстана проиграла Эстонии и потеряла шансы на повышение в Лиге наций

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Женская сборная Казахстана по футболу
Женская сборная Казахстана по футболу: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Женская сборная Казахстана по футболу на своем поле уступила команде Эстонии и утратила шансы на выход из третьего по силе дивизиона Лиги наций УЕФА, передает NUR.KZ.

Встреча группы C4 состоялась на "Астана Арене" и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забила Кристина Банникова на седьмой минуте.

Сборная Эстонии благодаря этой победе набрала 10 очков в пяти турах и догнала в таблице команду Израиля, у которой есть матч в запасе. Именно эти два коллектива оспорят прямую путевку в лигу B.

В активе казахстанок осталось пять очков после пяти игр, они занимают третье место в группе. Последний матч национальная команда проведет 5 декабря на "Астана Арене" против армянок, которые замыкают таблицу, не имея набранных баллов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2048755-sbornaya-kazahstana-proigrala-estonii-i-poteryala-shansy-na-povyshenie-v-lige-natsiy/

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