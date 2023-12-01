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Главный тренер "Астаны" прокомментировал поражение от "Динамо" в Лиге конференций УЕФА

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Григорий Бабаян - главный тренер ФК "Астана"
Григорий Бабаян - главный тренер ФК "Астана". Фото: Пресс-служба ФК "Астана"

Главный тренер футбольного клуба "Астана" Григорий Бабаян подвел итоги домашнего матча против "Динамо" (Загреб) в рамках группового этапа Лиги конференций УЕФА, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ФК "Астана".

Наставник столичного клуба заявил, что исход игры против "Динамо" (Загреб) мог решиться еще в первом тайме.

"В первом тайме неплохо действовали. В тактическом плане хорошо очень перестраивались и несколько было моментов и по ударам там было превосходство и, конечно, ключевой момент был пенальти, который мы заработали, но, к сожалению, не реализовали. Против такой команды это важное преимущество и дальше играть было бы легче. Здесь и соперник был бы под давлением.

На второй тайм потеряли ритм. Это было видно. Чувствовалось, что в первом тайме потратили много сил, не забили. К сожалению, пропустили гол, потом это нелепое удаление. Вторая карточка и дальше "Динамо" уже владело преимуществом. Если судить по второму тайму, шансов то у нас особо не было. Надо было решать все в первом тайме. Я думаю, все могло сложиться по-другому", - заявил Бабаян на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, матч "Астана" - "Динамо" (Загреб) завершился победой гостей со счетом 2:0. В активе "Астаны" осталось четыре очка. Команда опустилась на третье место в группе C, но сохранила шансы на выход в плей-офф. Столько же баллов у косовского "Балкани". "Динамо" набрало шесть очков и поднялось на вторую позицию. Возглавляет группу чешская "Виктория Пльзень", в ее активе 15 баллов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2048671-glavnyy-trener-astany-prokommentiroval-porazhenie-dinamo-v-lige-konferentsiy-uefa/

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