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"Астана" в меньшинстве проиграла "Динамо" в Лиге конференций

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Футболист Дембо Дарбо (на переднем плане)
Дембо Дарбо (на переднем плане): Пресс-служба ФК "Астана"

Казахстанская "Астана" на своем поле уступила хорватскому "Динамо" (Загреб) в матче пятого тура группового этапа Лиги конференций УЕФА, передает NUR.KZ.

Встреча прошла на "Астана Арене" и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Авторами голов в составе "Динамо" стали Габриэль Видович (48 минута) и Такуро Канеко (79). Хозяева с 73-й минуты играли в меньшинстве после удаления Душана Йованчича за вторую желтую карточку.

На 12-й минуте форвард "Астаны" Дембо Дарбо не реализовал пенальти, так как его удар отразил вратарь "Динамо" Даниэль Загорац. Кроме того, у казахстанской команды в первом тайме произошла вынужденная замена из-за травмы Фабьена Урега.

В активе "Астаны" осталось четыре очка. Команда опустилась на третье место в группе C, но сохранила математические шансы на выход в плей-офф. Столько же баллов у косовского "Балкани", которому позднее предстоит матч с чешской "Викторией" (Пльзень), гарантировавшей себе первое место в квартете.

"Динамо" набрало шесть очков и поднялось на вторую позицию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2048543-astana-v-menshinstve-proigrala-dinamo-v-lige-konferentsiy/

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