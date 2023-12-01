Игра команд "Брейдаблик" и "Маккаби Тель-Авив" в матче Лиги конференций закончилась со счетом 1:2

Вчера, 30 ноября 2023 года, на стадионе "Коупавогсволлюр" в Коупавогюре (Исландия) прошел матч между командами "Брейдаблик" (Исландия) и "Маккаби Тель-Авив" (Израиль) в рамках 5-го тура группового этапа Лиги конференций Европы. Игра проходила под судейством Бильбии, передает NUR.KZ.

Первый тайм начался с равной борьбы обеих команд. Основные события развернулись ближе к его завершению. На 35-й минуте команда "Маккаби Тель-Авив" вышла вперед благодаря голу Битон. Однако всего через две минуты, на 37-й минуте, тот же игрок получил желтую карточку за неспортивное поведение. На 39-й минуте желтую карточку за грубую игру получил Эйольфссон из команды "Брейдаблик". Первый тайм завершился со счетом 0:1 в пользу "Маккаби Тель-Авив".

Второй тайм прошел более интенсивно. На 61-й минуте Эйольфссон забил гол за "Брейдаблик", сравняв счет. Ассистировал ему Стейндорссон. На 68-й минуте Каниховский из "Маккаби Тель-Авив" получил желтую карточку за удержание, а на 78-й минуте желтую карточку за грубую игру получил Лукассен из этой же команды.

На 82-й минуте "Маккаби Тель-Авив" снова вышли вперед благодаря голу Захави, ассистировал Тургеман. На 90+5 минуте Эйольфссон из "Брейдаблик" получил желтую и затем красную карточку за грубую игру, а Муминович из той же команды – желтую за неспортивное поведение.

Матч завершился со счетом 1:2 в пользу "Маккаби Тель-Авив". Поделитесь своим мнением об этой игре в комментариях и не забудьте поделиться статьей с друзьями!