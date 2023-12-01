Игра женских сборных Казахстана и Албании закончилась со счетом 0:1

30 ноября 2023 года, в рамках квалификационного раунда чемпионата Европы среди женских сборных до 17 лет, состоялся матч между командами Албании и Казахстана. Игра прошла в напряженной борьбе, завершившись победой албанской команды со счетом 1:0, передает NUR.KZ.

Первый тайм матча завершился без забитых голов. Единственным значимым событием первой половины стало получение желтой карточки игроком Ника из албанской команды на 44-й минуте.

Второй тайм начался с серии замен на 46 минуте. Казахстанская команда заменила Досболову и Рахатжан на Шокетаеву и Катран, а албанская – Хумаки на Реци.

На 50-й минуте игры сборная Албании открыла счет благодаря голу, забитому Ндоци. После этого Ндоци была заменена Кадиолли. На 64-й минуте Аго, игрок албанской команды, получила желтую карточку.

Команда Казахстана далее провела еще две замены: на 65-й минуте Бигожина уступила место Перессунко, а на 66-й минуте Таласбаева была заменена Мейманбай. Жаркынбек из казахстанской сборной получила желтую карточку на 80-й минуте.

Последние замены в игре были сделаны на 82-й и 86-й минутах. В албанской команде заменили Нуши на Хасай, а в казахстанской – Ирисметову на Байссеит.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу сборной Албании.

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