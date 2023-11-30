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Сборная Казахстана по футболу опустилась в рейтинге ФИФА

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Сборная Казахстана по футболу
Сборная Казахстана по футболу. Фото: Пресс-служба федерации футбола Казахстана

Мужская сборная Казахстана по итогам ноября ухудшила свое положение в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

Команда опустилась на две строчки и теперь занимает 100-е место. Это 42-й результат среди сборных, выступающих под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В нынешнем месяце казахстанская команда провела два матча квалификации чемпионата Европы 2024 года. В игре с Сан-Марино на своем поле удалось победить (3:1), а в выездной встрече со словенцами было зафиксировано поражение (1:2). Отборочный цикл сборная Казахстана завершила на четвертом месте в группе и не получила прямую путевку на Евро.

Отметим, что в топ-10 рейтинга ФИФА произошло несколько изменений. Например, сборная Бразилии выпала из тройки лидеров, пропустив вперед Англию и Бельгию.

Рейтинг ФИФА от 30 ноября 2023 года:

1 (1). Аргентина – 1855,20 очка;

2 (2). Франция – 1845,44;

3 (4). Англия – 1800,05;

4 (5). Бельгия – 1798,46;

5 (3). Бразилия – 1784,09;

6 (7). Нидерланды – 1745,48;

7 (6). Португалия – 1745,06;

8 (8). Испания – 1732,64;

9 (9). Италия – 1718,82;

10 (6). Хорватия – 1717,57...

100 (98). Казахстан – 1216,16.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2048515-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-opustilas-v-reytinge-fifa/

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