Лео Игита прокомментировал разгромную победу футзального "Кайрата" в Лиге Чемпионов

Футзальный клуб «Кайрат» одержал победу с разгромным счетом в первом туре элитного раунда Лиги Чемпионов УЕФА над "Приштиной" (Косово), успех своей команды прокомментировал голкипер алматинцев Игита, передает NUR.KZ.

После победного матча вратарь алматинской команды отметил, что игра для них изначально складывалась трудно.

"Было трудно сначала. Мы пропустили первый гол. Отношение к игре это не поменяло, наоборот мы отдали больше мотивации. Такой хороший счет. Смогли реализовать свои моменты. Главное это победа. Первый шаг мы дали и теперь будем отдыхать. Нас ждет очень сильный матч против "Бенфики", - заявил Игита.

Следующую встречу алматинцы проведут именно с "Бенфикой", сегодня, 30 ноября.

Элитный раунд Лиги чемпионов продлится до 3 декабря. Победители четырех групп выйдут в финальную стадию, которая запланирована на май следующего года.

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