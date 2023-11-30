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Игра команд "Севилья" и "PSV" в групповом этапе Лиги УЕФА молодежных команд закончилась со счетом 1:0

Опубликовано:

футбол иллюстративное фото
футбол. иллюстративное фото: Lighthouse films / Getty images

29 ноября 2023 года на стадионе "Хесус Навас" в Севилье состоялся матч между молодежными командами "Севилья" и "PSV" в рамках группового этапа Лиги УЕФА молодежных команд. Баталия завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0, передает NUR.KZ.

В первом тайме на 17-й минуте команда "Севилья" открыла счет благодаря голу Соу. Ассистентом при этом стал Хименес Монтано. Перед окончанием первого тайма, на 45-й минуте, игрок "PSV" Унекен получил желтую карточку.

Во втором тайме на 60-й минуте Ривера Круз из команды "Севилья" был наказан желтой карточкой. Еще одна желтая карточка была показана игроку "Севильи" Кольядо на 70-й минуте.

Этот матч стал ярким событием в рамках Лиги УЕФА молодежных команд, показав напряженную борьбу и мастерство обеих команд. Приглашаем вас поделиться своими впечатлениями в комментариях, а статьей – с друзьями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2048298-igra-komand-sevilya-i-psv-v-gruppovom-etape-ligi-uefa-molodezhnyh-komand-zakonchilas-so-schetom-10/

Автор: Елена Антипина

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Игра команд "Севилья" и "PSV" в групповом этапе Лиги УЕФА молодежных команд закончилась со счетом 1:0

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