Игра женских команд Германии и Израиля в квалификации чемпионата Европы закончилась со счетом 7:1

Встреча между сборными Германии и Израиля состоялась 29 ноября 2023 года в рамках первого раунда квалификационного этапа Европейского чемпионата среди женщин моложе 19 лет. Матч завершился со счетом 7:1 в пользу немецкой команды, передает NUR.KZ.

Первый тайм

Первый тайм начался с активной игры со стороны сборной Германии. На 16-й минуте Риттер открыла счет, забив первый гол в ворота соперника. Затем на 30-й минуте Вейт из немецкой команды получила желтую карточку.

На 32-й минуте произошел неожиданный поворот: Аксманн (Германия) забила автогол, уравнивая счет. Однако сборная быстро восстановила преимущество: на 39-й минуте Барц забила второй гол, а на 41-й – третий, доведя счет до 3:1 к концу первого тайма.

Второй тайм

Во втором тайме немецкая команда продолжила доминировать на поле. На 49-й минуте Янцен увеличила счет до 4:1. После этого Риттер (Германия) на 66-й минуте забила пятый гол. На 74-й минуте Ройтер из немецкой команды благодаря передаче от Сехитлер забила шестой гол.

Завершающий гол был забит на 90+4-й минуте Ройтер после передачи от Миккенхаген, устанавливая окончательный счет матча 7:1 в пользу сборной Германии.

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