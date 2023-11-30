Игра женских команд Германии и Израиля в квалификации чемпионата Европы закончилась со счетом 7:1

Встреча между сборными Германии и Израиля состоялась 29 ноября 2023 года в рамках первого раунда квалификационного этапа Европейского чемпионата среди женщин моложе 19 лет. Матч завершился со счетом 7:1 в пользу немецкой команды, передает NUR.KZ.
Первый тайм
Первый тайм начался с активной игры со стороны сборной Германии. На 16-й минуте Риттер открыла счет, забив первый гол в ворота соперника. Затем на 30-й минуте Вейт из немецкой команды получила желтую карточку.
На 32-й минуте произошел неожиданный поворот: Аксманн (Германия) забила автогол, уравнивая счет. Однако сборная быстро восстановила преимущество: на 39-й минуте Барц забила второй гол, а на 41-й – третий, доведя счет до 3:1 к концу первого тайма.
Второй тайм
Во втором тайме немецкая команда продолжила доминировать на поле. На 49-й минуте Янцен увеличила счет до 4:1. После этого Риттер (Германия) на 66-й минуте забила пятый гол. На 74-й минуте Ройтер из немецкой команды благодаря передаче от Сехитлер забила шестой гол.
Завершающий гол был забит на 90+4-й минуте Ройтер после передачи от Миккенхаген, устанавливая окончательный счет матча 7:1 в пользу сборной Германии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2048296-igra-zhenskih-komand-germanii-i-izrailya-v-kvalifikatsii-chempionata-evropy-zakonchilas-so-schetom-71/