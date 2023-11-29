"Барселона" вышла в плей-офф: результаты матчей Лиги чемпионов

Состоялся первый игровой день пятого тура Лиги чемпионов УЕФА. Испанская "Барселона" обеспечила себе выход в плей-офф крупного футбольного турнира, передает NUR.KZ.

Каталонцы принимали португальский клуб "Порту". Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. Первыми забили португальцы - отличился Пепе Акино (30-я минута). В составе испанской команды отличились Жоау Канселу (32) и Жоау Феликс (57).

Отметим, что также в следующий раунд вышли английский "Манчестер Сити", немецкая "Боруссия Дортмунд" и "Атлетико" из Испании.

Ниже представлены все результаты игрового дня.

Группа E

"Лацио" (Италия) - "Селтик" (Шотландия) - 2:0

"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Атлетико" (Испания) - 1:3

Группа F

ПСЖ (Франция) - "Ньюкасл" (Англия) - 1:1

"Милан" (Италия) - "Боруссия" (Д, Германия) - 1:3

Группа G

"Манчестер Сити" (Англия) - "Лейпциг" (Германия) - 3:2

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 2:0

Группа H

"Шахтер" (Украина) - "Антверпен" (Бельгия) - 1:0

"Барселона" (Испания) - "Порту" (Португалия) - 2:1

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