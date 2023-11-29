Игра юношеских команд Австрии и Швейцарии в товарищеском матче закончилась со счетом 3:1

В рамках турнира товарищеских матчей сегодня состоялась игра между молодежными сборными Австрии и Швейцарии. Противостояние было ярким и динамичным, а его результатом стала победа австрийской команды со счетом 3:1, передает NUR.KZ.

Первый тайм начался с активных действий обеих команд. На 23-й минуте игры швейцарской сборной удалось открыть счет благодаря игроку Висс.

Во втором тайме инициативу перехватила сборная Австрии. На 51-й минуте Польке сравнял счет – 1:1. Далее, на 81-й минуте, Шмид вывел австрийскую команду вперед, реализовав еще один гол – 2:1. Завершающий удар по воротам соперника нанес Прецилла на 84-й минуте, установив окончательный счет матча – 3:1 в пользу Австрии.

Этот матч проявил характер и мастерство молодых футболистов обеих сборных. Приглашаем читателей обсудить игру в комментариях и поделиться своим мнением о выступлении команд.