Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Игра юношеских команд Австрии и Швейцарии в товарищеском матче закончилась со счетом 3:1

Опубликовано:

Мяч лежит возле футбольных ворот
Футбольные ворота. Иллюстративное фото: pixabay.com

В рамках турнира товарищеских матчей сегодня состоялась игра между молодежными сборными Австрии и Швейцарии. Противостояние было ярким и динамичным, а его результатом стала победа австрийской команды со счетом 3:1, передает NUR.KZ.

Первый тайм начался с активных действий обеих команд. На 23-й минуте игры швейцарской сборной удалось открыть счет благодаря игроку Висс.

Во втором тайме инициативу перехватила сборная Австрии. На 51-й минуте Польке сравнял счет – 1:1. Далее, на 81-й минуте, Шмид вывел австрийскую команду вперед, реализовав еще один гол – 2:1. Завершающий удар по воротам соперника нанес Прецилла на 84-й минуте, установив окончательный счет матча – 3:1 в пользу Австрии.

Этот матч проявил характер и мастерство молодых футболистов обеих сборных. Приглашаем читателей обсудить игру в комментариях и поделиться своим мнением о выступлении команд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2048060-igra-yunosheskih-komand-avstrii-i-shveytsarii-v-tovarischeskom-matche-zakonchilas-so-schetom-31/

Автор: Елена Антипина

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Игра юношеских команд Австрии и Швейцарии в товарищеском матче закончилась со счетом 3:1

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.