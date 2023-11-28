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Криштиану Роналду попросил отменить пенальти после своего падения (видео)

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Футболист Криштиану Роналду ловит мяч
Криштиану Роналду: Khalid Alhaj/MB Media/Getty Images

Капитан саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду обратился к судье с просьбой отменить пенальти после эпизода со своим участием в матче с иранским "Персеполисом", передает NUR.KZ.

Встреча команд состоялась в Эр-Рияде в ночь на вторник в рамках пятого тура группы E азиатской Лиги чемпионов. Уже на второй минуте Роналду боролся за мяч в штрафной площади гостей и упал. Главный судья посчитал, что на португальце нарушил правила иранец Соруш Рафей, однако капитан "Аль-Насра" поднялся и просигнализировал об обратном. Форвард попросил арбитра не назначать пенальти.

В итоге после использования системы VAR одиннадцатиметровый действительно был отменен. Матч завершился нулевой ничьей, а Роналду провел на поле 78 минут. При этом хозяева большую часть встречи отыграли в меньшинстве после удаления Али Ладжами на 17-й минуте.

Благодаря этому результату "Аль-Наср" набрал 13 очков и обеспечил себе первое место в группе, дающее право на выход в плей-офф азиатской Лиги чемпионов. В активе "Персеполиса" 8 баллов, команда точно останется на второй позиции и также может выйти в 1/8 финала.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2047987-krishtianu-ronaldu-poprosil-otmenit-penalti-posle-svoego-padeniya-video/

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