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Стало известно об интересе зарубежных клубов к Максиму Самородову

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Футболшы Максим Самородов
Футболшы Максим Самородов. Фото: kff.kz

Полузащитник национальной сборной Казахстана и футбольного клуба "Актобе" Максим Самородов в зимнее трансферное окно может перейти в зарубежную команду, передает NUR.KZ со ссылкой на Metaratings.ru.

Максим Самородов находится в шорт-листе московского "Локомотива". Интерес к полузащитнику сборной Казахстана, помимо "Локомотива", проявляли и другие российские клубы, такие как: "Краснодар", "Спартак" и "Ростов".

Сам Самородов хотел бы продолжить карьеру в чемпионате Турции, где в его услугах заинтересован "Трабзонспор". За игроком следит также итальянский "Торино", селекционеры которого просматривали игру футболиста в матчах отборочного цикла на ЕВРО-2024.

Нынешний клуб Самородова "Актобе" хотел бы сохранить футболиста в своем составе и сделал ему предложение по новому контракту. В прошлом сезоне полузащитник сыграл за казахстанский клуб 26 матчей, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 900 тысяч евро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2047868-stalo-izvestno-ob-interese-zarubezhnyh-klubov-k-maksimu-samorodovu/

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