Игра женских команд Казахстана и Уэльса в квалификации чемпионата Европы закончилась со счетом 0:1

Сегодня, 27 ноября, в рамках квалификации чемпионата Европы по футболу среди девушек до 17 лет состоялся матч между командами Казахстана и Уэльса, передает NUR.KZ. Подробное описание матча читайте далее.

Первый тайм матча прошел без забитых голов, обе команды показали отличную оборонительную игру.

Второй тайм начался с замены в составе Уэльса: на поле вместо Боуэн вышла Денхэм. На 56-й минуте игрок казахстанской команды Ирисметова получила желтую карточку за нарушение правил. На протяжении матча обе команды производили ряд замен.

Кульминационным моментом матча стала 77-я минута, когда Грегсон из команды Уэльса забила гол, ассистентом при этом выступила Садлер. Это стало единственным и победным голом в матче. В конце игры Солсбери-Уильямс получила желтую карточку.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу команды Уэльса.

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