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Игра женских команд Казахстана и Уэльса в квалификации чемпионата Европы закончилась со счетом 0:1

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Футбольный мяч в воротах
Футбольный мяч влетел в сетку ворот: Freepik

Сегодня, 27 ноября, в рамках квалификации чемпионата Европы по футболу среди девушек до 17 лет состоялся матч между командами Казахстана и Уэльса, передает NUR.KZ. Подробное описание матча читайте далее.

Первый тайм матча прошел без забитых голов, обе команды показали отличную оборонительную игру.

Второй тайм начался с замены в составе Уэльса: на поле вместо Боуэн вышла Денхэм. На 56-й минуте игрок казахстанской команды Ирисметова получила желтую карточку за нарушение правил. На протяжении матча обе команды производили ряд замен.

Кульминационным моментом матча стала 77-я минута, когда Грегсон из команды Уэльса забила гол, ассистентом при этом выступила Садлер. Это стало единственным и победным голом в матче. В конце игры Солсбери-Уильямс получила желтую карточку.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу команды Уэльса.

Приглашаем вас обсудить этот матч в комментариях и поделиться своими впечатлениями об игре!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2047845-igra-zhenskih-komand-kazahstana-i-uelsa-na-chempionate-evropy-zakonchilas-so-schetom-01/

Автор: Елена Антипина

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Игра женских команд Казахстана и Уэльса в квалификации чемпионата Европы закончилась со счетом 0:1

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