Криштиану Роналду забил впечатляющий гол с 30-ти метров (видео)

Именитый португальский футболист Криштиану Роналду отметился мощным забитым голом за "Аль-Наср" в рамках 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии, передает NUR.KZ.
Криштиану Роналду забил дважды по ходу игры. Особенно многим запомнился второй гол португальца. Роналду забил гол с 30 метров. В итоге "Аль-Наср" одержал победу со счетом - 3:0.
Стоит отметить, что на данный момент 38-летний португальский футболист забил 48 голов и отдал 13 результативных передач в матчах за свой клуб и сборную Португалии в 2023 году. Таким образом, Роналду в десятый раз в карьере набрал 60+ очков по системе гол+ассист.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2047623-krishtianu-ronaldu-zabil-vpechatlyayuschiy-gol-s-30-ti-metrov-video/