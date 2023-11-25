"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сыграли вничью в центральном матче тура АПЛ

Главный матч 13-го тура Английской премьер-лиги между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" завершился со счетом 1:1, команда Хосепа Гвардиолы осталась лидером турнира, передает NUR.KZ.

Встреча прошла в Манчестере на стадионе "Этихад". Хозяева открыли счет на 27-й минуте усилиями лучшего бомбардира АПЛ Эрлинга Холанда. Для норвежца этот гол стал 14-м в нынешнем розыгрыше. "Ливерпуль" сравнял счет на 80-й минуте благодаря мячу Трента Александера-Арнольда.

В активе "Сити" теперь 29 очков. Команда по-прежнему лидирует в АПЛ, но после этого тура ее может обойти лондонский "Арсенал" (28 баллов), если обыграет "Брентфорд".

"Ливерпуль" с 28 очками идет вторым в таблице. На данный момент у команды Юргена Клоппа лучшая серия в чемпионате Англии — шесть подряд матчей без поражений.

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