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30 лет независимости Казахстана

Сборная Казахстана может выступить на необычном чемпионате мира

Опубликовано:

Флаг Казахстана на фоне неба
Флаг Казахстана на фоне неба: Depositphotos

Президент российской футбольной Медиалиги Николай Осипов в интервью "Спорт-Экспрессу" сообщил, что Казахстан подал заявку на участие в чемпионате мира среди медийных сборных, передает NUR.KZ.

На данный момент точная дата турнира не определена. Планируется, что он состоится зимой в ОАЭ. Организаторы продолжают собирать заявки от заинтересованных стран.

"Есть ощущение, что турнир из 16 команд окажется верным решением. У нас есть команды из Латинской Америки, Азии. Точно будет команда ОАЭ. Конечно, хотел бы какую-то африканскую команду — Гану, Камерун, может быть, Кот-д'Ивуар. Плюс Европа. Есть интерес Армении, заявки от Азербайджана, Казахстана, Беларуси и России, естественно.
Было бы здорово зацепить пару западноевропейских сборных. Ту же Францию. Кроме того, у нас есть диалог с Италией. Разговаривали с Пике по поводу Испании, но с его масштабным проектом наверняка могут возникнуть политические сложности. Это мои догадки. Не будь известных обстоятельств, у нас была бы Испания во главе с Пике и Касильясом", — заявил Осипов.

По словам спикера, также ведется диалог с Илкаем Гюндоганом, чтобы связаться с Тони Кроосом, который хочет создать свою медийную лигу в Германии.

В Казахстане в прошлом году появилась крупная медийная лига. В последнем сезоне в ней участвовали семь команд из республики и один российский коллектив. Обычно в медийных клубах играют блогеры, актеры, музыканты и другие публичные личности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2047154-sbornaya-kazahstana-mozhet-vystupit-na-neobychnom-chempionate-mira/

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