Побоище на матче Бразилии и Аргентины: Месси увел команду с поля (видео)

Отборочный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Бразилии и Аргентины начался с задержкой из-за беспорядков на стадионе и ухода одной из команд с поля, передает NUR.KZ со ссылкой на Goal.

Встреча проводилась на арене "Маракана" в Рио-де-Жанейро. Перед стартовым свистком болельщики хозяев освистали гимн Аргентины, что спровоцировало их физические столкновения с гостями на трибунах. В ходе массовых драк использовались оторванные сиденья, вмешалась полиция.

Сотрудники правопорядка применили дубинки и начали аресты, но аргентинские футболисты пытались защитить своих болельщиков и избежать чрезмерного применения силы. Вратарь команды Эмилиано Мартинес даже пробовал выхватить дубинку из рук полицейского.

В результате по распоряжению Месси сборная Аргентины отказалась начинать матч и ушла с поля в раздевалку. Ситуацию удалось урегулировать, встреча стартовала с получасовой задержкой. При этом по возвращении на поле гости столкнулись с критикой от соперников. По сообщениям TyC Sports, бразилец Родриго назвал аргентинцев трусами, обращаясь к Месси.

"Какие же мы трусы? Мы чемпионы мира. Следи за своим языком!" — ответил капитан сборной Аргентины, схватив оппонента за шею.

В итоге матч завершился победой гостей со счетом 1:0 благодаря голу Николаса Отаменди на 63-й минуте. У хозяев на 81-й минуте с поля был удален Жоэлинтон.

После финального свистка Месси в телеинтервью раскритиковал действия местной полиции. Футболист вспомнил инцидент перед финалом Кубка Либертадорес, когда фанаты бразильского "Флуминенсе" напали на болельщиков аргентинской "Боки Хуниорс" на пляже. Тогда силовики применяли слезоточивый газ и резиновые пули, из-за чего несколько аргентинцев и туристов получили травмы. После столкновений на матче сборных некоторые болельщики также были госпитализированы.

"Это было ужасно, потому что мы снова видели, как избивают людей. Бразильская полиция в очередной раз применяет дубинки для репрессий. А ведь на трибунах были родственники некоторых наших игроков... Мы думали о семьях и тех людях, которые даже не знают, что здесь происходит. Матч нас уже не беспокоил, это второстепенно. Мы ушли в раздевалку, потому что это казалось лучшим способом все остановить и избежать трагедии", — сказал Месси.

Благодаря итоговой победе сборная Аргентины сохранила лидерство в южноамериканской отборочной группе с 15 очками после шести туров. Бразильцы потерпели третье подряд поражение и с семью баллами опустились на шестое место. Это их худшая серия в истории квалификационных турниров чемпионатов мира.

Результаты других матчей игрового дня:

Уругвай — Боливия - 3:0;

Парагвай — Колумбия - 0:1;

Эквадор — Чили - 1:0;

Перу — Венесуэла - 1:1.

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