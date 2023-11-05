"Флуминенсе" впервые выиграл Кубок Либертадорес

Бразильский "Флуминенсе" обыграл аргентинскую "Боку Хуниорс" и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Либертадорес — главного клубного трофея в южноамериканском футболе, передает NUR.KZ.

Решающий матч турнира прошел в Рио-де-Жанейро на стадионе "Маракана". Бразильская команда открыла счет усилиями Хермана Кано (36-я минута), но "Бока Хуниорс" позднее отыгралась благодаря голу Луиса Адвинкулы (72).

Победный мяч в дополнительное время забил Джон Кеннеди (99), который через две минуты после этого получил красную карточку. Позднее с поля также был удален футболист аргентинской команды Франк Фабра.

"Флуминенсе" второй раз в истории дошел до финала Кубка Либертадорес и впервые выиграл этот трофей. "Бока Хуниорс" — шестикратный чемпион турнира, еще пять раз команда завоевывала серебряные медали.

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