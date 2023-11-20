Экс-игрок сборной России и "Сельты": В Словении Казахстан себя так просто не даст обыграть

Легенда российского футбола, бывший форвард испанской "Сельты" Александр Мостовой оценил предстоящий матч отбора на Евро-2024 между Казахстаном и Словенией, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

"Словения и Казахстан встретятся в решающем матче квалификации Евро-2024 в группе H. Кто выиграет в этом матче, тот и попадет в финальный этап турнира. Уверен, что борьба тут будет все 90 минут.

Казахстан только выигрывал в последних турах отбора на Евро - 3:1 с Сан-Марино и 2:1 с Финляндией. До этого команда пару раз проиграла, в том числе Дании (1:3), уже вышедшей из группы. Но на турнирное положение эти неудачи не так сильно повлияли. Подопечные Магомеда Адиева все еще имеют шансы на успех в этой квалификации. Казахстанцы идут третьими с 18 очками, уступая Словении со второго места всего на одно очко. Так что сейчас гостям необходимо только выигрывать.

Словения же перед прошлым туром имела шанс на то, чтобы обеспечить себе выход в финальный этап чемпионата Европы. Однако команда проиграла Дании со счетом 1:2, из-за чего теперь рискует опуститься на третье место. Хотя до встречи с датчанами они шли на серии побед в этой квалификации, часто добывали сухие победы. Так что Казахстану сейчас точно будет тяжело.

В первой встрече этих соперников в рамках отбора на Евро казахстанцы очень хорошо начали матч, сумели открыть счет в первом тайме. Своими двумя мячами Словения ответила только во второй 45-минутке. Тогда этап квалификации только стартовал. Сейчас же ставки совсем другие. Для обеих сборных можно сказать, что это мини-финал.

Уверен, противники оставят все силы на поле. Обе команды намерены выйти на Евро-2024. Сложно тут предсказать победителя. Уверен, что Словения легкой победы не добудет, Казахстан себя так просто не даст обыграть, пусть и предстоит провести эту игру на выезде", - сказал Мостовой.

Напомним, решающий матч состоится в ночь на 21 ноября. Начало в 01:45. Сборной Казахстана для прямой путевки необходима только победа.

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