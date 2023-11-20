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Салаху потребовалась защита военных из-за выбежавших на поле фанатов (видео)

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Мохаммед Салах
Мохаммед Салах: Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

Стюарды, военные и партнеры по сборной Египта были вынуждены защищать Мохаммеда Салаха от болельщиков, прорвавшихся на поле во время матча, передает NUR.KZ со ссылкой на Goal.com.

Инцидент произошел в воскресной встрече отборочного цикла чемпионата мира 2026 года. Египтяне в Либерии играли с командой Сьерра-Леоне, и на последних минутах на поле выбежали несколько фанатов. Нарушители пытались прорваться к Салаху, но участники и организаторы матча смогли их остановить. Сообщается, что к некоторым болельщикам даже была применена грубая физическая сила.

Салах избежал физического контакта с посторонними, но был вынужден покидать поле под усиленной охраной.

Сама встреча завершилась победой египтян со счетом 2:0 благодаря дублю Трезеге. Салах отыграл весь матч и не отметился результативными действиями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2046732-salahu-potrebovalas-zaschita-voennyh-iz-za-vybezhavshih-na-pole-fanatov-video/

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