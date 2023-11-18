Битва за ЕВРО: Появилось видео пламенной речи Магомеда Адиева из раздевалки сборной

Главный наставник сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев, по уже сложившейся традиции, произнес мотивационную речь в раздевалке после домашнего матча с Сан-Марино в рамках квалификации на ЕВРО-2024, передает NUR.KZ.

Казахстанская федерация футбола опубликовала на своем Youtube-канале видео празднования победы над Сан-Марино и слов, которые Магомед Адиев сказал своим подопечным.

"Тяжело сложилась игра, натужная игра, но нам сегодня нужна была одна победа и больше нас ничего не интересовало. Пускай разбирают, пускай, что хотят говорят. Три очка. Мы оказали давление на двух этих лидеров и поверьте мне сегодня им будет не так легко играть. Мы там (в Словении - прим. ред.) будем делать свое большое дело и мы там поставим свою точку.

Все в наших руках, абсолютно. Сегодня я в очередной раз увидел характер, который определяет все. Тяжело, но легко никогда не бывает пробиваться на большие турниры. Могли даже завершать 2:1, но как мы могли не пожелать, чтобы наш дорогой Аба (Абат Айымбетов - прим. ред.) не забил", - обратился к футболистам Адиев.

Напомним, казахстанской сборной предстоит последний матч в этой квалификации против Словении, где решится исход путевки на чемпионат Европы-2024.

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