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EURO-2024: сборная Казахстана выигрывает у Сан-Марино после первого тайма (фото)

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Матч Казахстан - Сан-Марино
Матч Казахстан - Сан-Марино. Фото: Зарина Кусанова NUR.KZ

Сборная Казахстана по футболу в эти минуты проводит домашний матч отборочного цикла на Евро-2024 против Сан-Марино, на котором собрались тридцать тысяч болельщиков, передает корреспондент NUR.KZ.

Еще задолго до старта встречи болельщики стали подтягиваться к стадиону, ведь это последний домашний матч сборной Казахстана на "Астана арене". В следующем году национальная команда будет проводить все свои игры в Алматы,в связи с ремонтом столичного стадиона.

Болельщики на "Астана арене"
Болельщики на "Астана арене". Фото: Зарина Кусанова NUR.KZ

На трибунах болельщики развернули уже традиционную акцию с флагами на всех трибунах.

Болельщики на "Астана арене"
Болельщики на "Астана арене". Фото: Зарина Кусанова NUR.KZ

Болельщики на "Астана арене"
Болельщики на "Астана арене". Фото: Казахстанская федерация футбола

"Астана арена"
"Астана арена". Фото: Зарина Кусанова NUR.KZ

Фанатский сектор также показал активную поддержку и заряжал весь стадион.

Фанатский сектор
Фанатский сектор. Фото: Зарина Кусанова NUR.KZ

Первый гол не заставил себя долго ждать. На 18-й минуте ворота Сан-Марино поразил Ислам Чесноков. Счет после первого тайма - 1:0. На данный момент команды ушли на перерыв.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2046375-euro-2024-sbornaya-kazahstana-vyigryvaet-san-marino-posle-pervogo-tayma-foto/

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