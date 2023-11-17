Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Лионель Месси схватил соперника за горло во время матча (видео потасовки)

Опубликовано:

Момент матча сборных Аргентины и Уругвая
Момент матча сборных Аргентины и Уругвая: Marcos Brindicci/Getty Images

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси принял участие в потасовке по ходу матча квалификации чемпионата мира 2026 года с командой Уругвая, передает NUR.KZ.

Соперники встречались в ночь на пятницу по астанинскому времени. На 20-й минуте матча между несколькими футболистами произошла стычка, по ходу которой Месси толкнул и схватил за горло уругвайского защитника Матиаса Оливеру. По итогам эпизода ни один из участников потасовки не получил наказания от арбитра.

Кроме того, по ходу встречи соперники неоднократно обменивались словесными грубостями. Например, уругваец Мануэль Угарте, по сообщениям СМИ, оскорбил аргентинца Родриго де Пауля, упомянув Месси.

В итоге сборная Уругвая одержала победу со счетом 2:0 и прервала 14-матчевую беспроигрышную серию команды Аргентины. Месси провел на поле всю встречу и не отметился результативными действиями.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2046292-lionel-messi-shvatil-sopernika-za-gorlo-vo-vremya-matcha-video-potasovki/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.