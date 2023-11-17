Лионель Месси схватил соперника за горло во время матча (видео потасовки)

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси принял участие в потасовке по ходу матча квалификации чемпионата мира 2026 года с командой Уругвая, передает NUR.KZ.

Соперники встречались в ночь на пятницу по астанинскому времени. На 20-й минуте матча между несколькими футболистами произошла стычка, по ходу которой Месси толкнул и схватил за горло уругвайского защитника Матиаса Оливеру. По итогам эпизода ни один из участников потасовки не получил наказания от арбитра.

Кроме того, по ходу встречи соперники неоднократно обменивались словесными грубостями. Например, уругваец Мануэль Угарте, по сообщениям СМИ, оскорбил аргентинца Родриго де Пауля, упомянув Месси.

В итоге сборная Уругвая одержала победу со счетом 2:0 и прервала 14-матчевую беспроигрышную серию команды Аргентины. Месси провел на поле всю встречу и не отметился результативными действиями.

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