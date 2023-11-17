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Сборная Аргентины потерпела первое поражение после победы на чемпионате мира

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Лионель Месси
Лионель Месси: Marcos Brindicci/Getty Images

Национальная команда Аргентины по футболу уступила дома сборной Уругвая в матче отборочного цикла чемпионата мира 2026 года и прервала свою беспроигрышную серию, передает NUR.KZ.

Встреча на стадионе "Бомбонера" в Буэнос-Айресе завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Забитыми мячами отметились Рональд Араухо (41-я минута) и Дарвин Нуньес (87).

Сборная Аргентины прервала беспроигрышную серию из 14 матчей во всех турнирах, длившуюся с чемпионата мира 2022 года, на котором команда завоевала титул. При этом "альбиселесте" с 12 очками после пяти туров сохранила лидерство в южноамериканской отборочной группе. Сборная Уругвая с 10 баллами располагается на второй позиции.

В параллельной встрече колумбийцы на своем поле одержали волевую победу над бразильцами. В составе хозяев дубль оформил Луис Диас (75, 79), у гостей отличился Габриэл Мартинелли (4). Победа позволила сборной Колумбии с 9 очками подняться на третье место в таблице, Бразилия (7 баллов) опустилась на пятую строчку.

В двух других матчах игрового дня Венесуэла — Эквадор и Чили — Парагвай были зафиксированы нулевые ничьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2046288-sbornaya-argentiny-poterpela-pervoe-porazhenie-posle-pobedy-na-chempionate-mira/

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