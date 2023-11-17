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Сборная Казахстана по футболу одержала первую победу в отборе Евро-2025

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Молодежная сборная Казахстана по футболу
Молодежная сборная Казахстана по футболу: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Молодежная сборная Казахстана по футболу (U-21) обыграла команду Мальты в выездном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2025 года, передает NUR.KZ.

Встреча в Паоле завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голами у сборной Казахстана отметились Айбар Абдулла (52-я минута) и Дамир Касабулат (72). В концовке встречи вратарь национальной команды Темирлан Анарбеков был заменен из-за травмы.

Для сборной Казахстана это первые забитые мячи и дебютные набранные очки в нынешнем отборочном цикле. С тремя баллами после четырех матчей команда занимает пятое место в группе B. Ранее казахстанцы уступили испанцам, бельгийцам и венграм с общим счетом 0:7. Более низкий результат только у мальтийцев, которые потерпели поражения во всех пяти встречах.

Для прямого попадания на Евро-2025 нужно выигрывать группу либо входить в топ-3 команд, занявших вторые места. Остальные сборные, которые финишируют на вторых позициях, проведут стыковые матчи.

Следующие игры молодежной команды Казахстана с Шотландией и Венгрией назначены на март. Чемпионат Европы 2025 года пройдет в Словакии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2046174-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-oderzhala-pervuyu-pobedu-v-otbore-evro-2025/

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