Полузащитник "Кайрата" Еркебулан Сейдахмет женился (видео)

Полузащитник алматинского футбольного клуба "Кайрат" Еркебулан Сейдахмет женился. Об этом казахстанский футболист сообщил на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

Избранницей известного футболиста стала актриса Нурсулу Избасарова. Пара вступила в брак сегодня, 14 ноября.

Стоит отметить, что предложение Сейдахмет сделал летом текущего года. Еркебулан и Нурсулу знакомы шесть лет.

К слову, Еркебулан Сейдахмет сделал предложение возлюбленной на Центральном стадионе в Алматы. Случилось это перед матчем "Кайрат" - "Астана" в августе.

Полузащитник перешел в алматинский "Кайрат" летом 2019 года. В прошлом году он продлил контракт с футбольным клубом.

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