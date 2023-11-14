Полузащитник "Кайрата" Еркебулан Сейдахмет женился (видео)

Полузащитник алматинского футбольного клуба "Кайрат" Еркебулан Сейдахмет женился. Об этом казахстанский футболист сообщил на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.
Избранницей известного футболиста стала актриса Нурсулу Избасарова. Пара вступила в брак сегодня, 14 ноября.
Стоит отметить, что предложение Сейдахмет сделал летом текущего года. Еркебулан и Нурсулу знакомы шесть лет.
К слову, Еркебулан Сейдахмет сделал предложение возлюбленной на Центральном стадионе в Алматы. Случилось это перед матчем "Кайрат" - "Астана" в августе.
Полузащитник перешел в алматинский "Кайрат" летом 2019 года. В прошлом году он продлил контракт с футбольным клубом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2045745-poluzaschitnik-kayrata-seydahmet-zhenilsya-video/