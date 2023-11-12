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Футболиста сборной Казахстана признали лучшим игроком центрального матча РПЛ

Опубликовано:

Нуралы Алип
Нуралы Алип: Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"

Защитника сборной Казахстана и "Зенита" Нуралы Алипа признали лучшим футболистом матча Российской премьер-лиги (РПЛ) c "Краснодаром", передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал санкт-петербуржцев.

Встреча на домашнем стадионе "сине-бело-голубых" была центральной в рамках 15-го тура РПЛ и завершилась со счетом 1:1. У "Краснодара" отличился Эдуард Сперцян (63-я минута), у "Зенита" мяч забил Матео Кассьерра (70-я). Алип провел на поле весь матч.

Благодаря ничьей гости сохранили лидерство в таблице после первого круга РПЛ, набрав 32 очка за 15 игр. Петербуржцы занимают второе место с 30 баллами.

Напомним, Алип вошел в состав сборной Казахстана на ближайшие матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года. Национальная команда 17 ноября сыграет дома с Сан-Марино, а в ночь на 21 ноября — на выезде со Словенией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2045291-futbolista-sbornoy-kazahstana-priznali-luchshim-igrokom-tsentralnogo-matcha-rpl/

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