Разгромом завершился матч сборной Казахстана по футболу в Астане

Основная сборная Казахстана по футболу разгромила молодежную национальную команду (игроки не старше 21 года) в товарищеском матче на "Астана Арене", передает NUR.KZ.

Встреча в закрытом режиме длилась три тайма по 30 минут и завершилась со счетом 5:2. В составе основной сборной дубль оформил Иван Свиридов, по мячу забили Максим Самородов, Ислам Чесноков и Бакдаулет Зульфикаров. У "молодежки" два гола, один из которых с пенальти, в активе Нургайни Бурибаева.

Матч прошел в рамках подготовки команд к международным встречам. Сборной Казахстана в ноябре предстоит завершить отборочный цикл чемпионата Европы 2024 года играми с Сан-Марино и Словенией. Молодежная команда через несколько дней проведет матч квалификации Евро-2025 с Мальтой.

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