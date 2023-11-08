"Завтра нас устраивает только победа": главный тренер "Астаны" высказался о цели на матч Лиги конференций

Главный тренер футбольной "Астаны" Григорий Бабаян на предматчевой пресс-конференции рассказал о задаче, которая стоит перед командой на завтрашний домашний матч Лиги конференций УЕФА против "Балкани" (Косово), передает NUR.KZ.

В предыдущем матче "Астана" в гостях обыграла команду из Косово со счетом 2:1. Эта победа стала для подопечных Григория Бабаяна первой на групповом этапе Лиги конференций. По словам главного тренера, настрой на домашний матч только на победу.

"Перед первым матчем в Косово мы говорили, что этот матч будет определяющим за выход из группы. Мы на характере выиграли этот матч. Сейчас у троих команд одинаковое количество очков. У нас есть все шансы на выход из группы. Завтра нас устраивает только победа. Это ключевой матч в этом году"

Также главный рулевой столичной команды прокомментировал состояние некоторых ключевых игроков.

"Вороговский, Томашевич и Йованчич были травмированы. Они пару дней только тренируются, работают в общей группе. У Аймбетова был небольшой дискомфорт в мышцах и сошел с тренировок. Завтра посмотрим.У Эльхана (Астанова) в Косово поднялась температура. Потом он выздоровел и снова заболел в Караганде. Сейчас он вернулся в общую группу, но не в идеальной форме".

Напомним, встреча пройдет уже завтра, 9 ноября, на "Астана Арене" в 21:30 по казахстанскому времени.

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