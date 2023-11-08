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Отбор на Евро-2024: сборная Словении объявила состав перед решающим матчем с Казахстаном

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Матьяж Кек - главный тренер сборной Словении по футболу
Матьяж Кек - главный тренер сборной Словении по футболу. Фото: Футбольный союз Словении

Главный тренер сборной Словении по футболу Матьяж Кек назвал имена игроков, вызванных на ближайшие матчи квалификации EURO-2024 против Дании и Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на футбольный союз Словении.

Национальная сборная Словении в квалификации чемпионата Европы-2024 сыграет против Дании (18 ноября) и Казахстана (21 ноября).

Список игроков сборной Словении:

Вратари: Ян Облак («Атлетико Мадрид», Испания), Вид Белец (АПОЭЛ, Кипр), Мартин Турк («Парма», Италия);

Защитники: Яка Бийол («Удинезе», Италия), Юре Балковец («Аланьяспор», Турция), Миха Блажич («Лех», Польша), Жан Карничник, Давид Зец (оба – «Целе», Словения), Ваня Дркушич («Сочи», Россия), Эрик Янза («Гурник», Польша);

Полузащитники: Ясмин Куртич («Университатя Крайова», Румыния), Петар Стоянович («Сампдория», Италия), Бенджамин Вербич, Адам Гнезда Черин (оба – «Панатинаикос», Греция), Миха Зайц («Фенербахче», Турция), Санди Ловрич («Удинезе», Италия), Макс Эльшник («Олимпия», Словения), Йон-Горец Станкович («Штурм», Австрия), Ян Млакар («Пиза», Италия), Нино Жугель («Будё/Глимт», Норвегия);

Нападающие: Андраж Спорар («Панатинаикос», Греция), Лука Захович («Погонь-Щецин», Польша), Беньямин Шешко («Лейпциг», Германия), Жан Випотник («Бордо», Франция).

Напомним, на данный момент Словения является лидером группы H с 19-ю баллами. Казахстан же отстает от своего будущего соперника на 4 очка и занимает третье место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2044737-otbor-na-evro-2024-sbornaya-slovenii-obyavila-sostav-pered-reshayuschim-matchem-s-kazahstanom/

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