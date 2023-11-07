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Сборная Казахстана по футболу начала подготовку к матчам отбора на Евро-2024

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Сборная Казахстана по футболу
Сборная Казахстана по футболу. Фото: Пресс-служба федерации футбола Казахстана

Национальная сборная Казахстана по футболу начала учебно-тренировочный сбор перед матчами отборочного цикла на чемпионат Европы-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Казахстана.

Подготовка подопечных Магомеда Адиева проходит в Астане. До 10 ноября сбор будет носить ознакомительно-просмотровый характер. 10-го числа состоится контрольная игра против молодежной сборной Казахстана, после чего будет определен окончательный список национальной команды.

В сборной произошли также некоторые изменения:

"По решению тренерского штаба вместо Эльхана Астанова в сборную был вызван Максим Федин из «Ордабасы».

Бекхан Шайзада, Сергей Малый, Темирлан Ерланов и Багдат Каиров присоединятся к тренировкам завтра, 7 ноября.

Абат Аймбетов, Исламбек Куат, Александр Марочкин, Ян Вороговский, Александр Заруцкий, Абзал Бейсебеков и Владислав Прокопенко придут в расположение сборной после матча Лиги конференций УЕФА.

В связи с полученной травмы Самат Жарынбетов пропустит ноябрьский УТС.

Бактиер Зайнутдинов, Рамазан Оразов, Нуралы Алип, Лев Скворцов, Марат Быстров и Александр Зуев присоединятся к команде 12-13 ноября", - гласит информация на сайте КФФ.

В этом отборочном цикле на Евро-2024 подопечным Магомеда Адиева осталось провести два последних матча. Домашний - против Сан-Марино (17 ноября) и гостевой - против Словении (21 ноября). Для прямого выхода на чемпионат Европы Казахстану необходимо побеждать в обеих играх.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2044485-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-nachala-podgotovku-k-matcham-otbora-na-evro-2024/

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