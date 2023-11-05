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Сборная Казахстана по мини-футболу стала серебряным призером чемпионата мира

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Сборная Казахстана по мини-футболу-серебряный призер ЧМ-2023
Сборная Казахстана по мини-футболу-серебряный призер ЧМ-2023. Фото: Федерация мини-футбола Казахстана

В Объединенных Арабских Эмиратах состоялось финальное противостояние чемпионата мира-2023 по мини-футболу, в котором сборная Казахстана встречалась с Румынией, передает NUR.KZ.

Первыми счет в игре открыла Сборная Казахстана и комфортно вела в счете. Однако румынам удалось отыграться в концовке основного времени и сравнять счет - 2:2. После этого, матч перешел в дополнительное время. В экстратаймах голов забито не было, а в серии пенальти сильнее оказались румынские футболисты — 12-11.

В итоге сборная Румынии завоевала золотые медали мирового первенства, а команде Казахстана досталось серебро.

Напомним, сборная Казахстана впервые в истории вышла в финал чемпионата мира по мини-футболу. На стадии плей-офф ЧМ-2023 казахстанцы победили Мексику, Чехию и Азербайджан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2044200-sbornaya-kazahstana-po-mini-futbolu-stala-serebryanym-prizerom-chempionata-mira/

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