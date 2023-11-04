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"У меня через три дня заканчивается контракт": главный тренер "Тобола" высказался о своем будущем

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Милич Чурчич
Милич Чурчич. Фото: ФК "Тобол"

Главный наставник костанайского "Тобола" Милич Чурчич прокомментировал победу своих подопечных в Кубке Казахстана и будущем в клубе передает NUR.KZ со ссылкой на Vesti.kz.

"Тобол" на "Астана арене" стал чемпионом Кубка Казахстана-2023 и завоевал путевку в отборочный раунд Лиги Европы. В финале они одолели "Ордабасы со счетом 1:0. Победу команды прокомментировал главный рулевой костанайцев Милич Чурчич.

"Удалось собрать хорошую команду. Спасибо моим ребятам за эту победу! Я знаю, сколько работы мы проделали. Мы пишем историю: выиграли Кубок и попали в еврокубки. Игра, в целом, была равная. Но сегодня победили дисциплина и терпения. В финале иногда хватает одной хорошей передачи и одного хорошего удара, и это сегодня сработало. Сейчас нам надо хорошо отдохнуть. Главное, что мы выиграли турнир", - заявил Милич Чурчич.

Также, журналисты спросили, стоит ли ждать усиление состава, так как команда в следующем году сыграет в Лиге Европы. Как оказалось, у главного тренера заканчивается контракт.

"У меня заканчивается контракт через три дня, поэтому это вопрос не ко мне. Нужно самому отдохнуть и думать о том, какой шаг сделать в своей карьере дальше", - отметил наставник "Тобола".

Ранее, финальное противостояние "Ордабасы" - "Тобол" в Кубке Казахстана прокомментировал главный тренер действующего чемпиона премьер-лиги Александр Седнев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2044140-u-menya-cherez-tri-dnya-zakanchivaetsya-kontrakt-glavnyy-trener-tobola-vyskazalsya-o-svoem-buduschem/

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