"У меня через три дня заканчивается контракт": главный тренер "Тобола" высказался о своем будущем

Главный наставник костанайского "Тобола" Милич Чурчич прокомментировал победу своих подопечных в Кубке Казахстана и будущем в клубе передает NUR.KZ со ссылкой на Vesti.kz.

"Тобол" на "Астана арене" стал чемпионом Кубка Казахстана-2023 и завоевал путевку в отборочный раунд Лиги Европы. В финале они одолели "Ордабасы со счетом 1:0. Победу команды прокомментировал главный рулевой костанайцев Милич Чурчич.

"Удалось собрать хорошую команду. Спасибо моим ребятам за эту победу! Я знаю, сколько работы мы проделали. Мы пишем историю: выиграли Кубок и попали в еврокубки. Игра, в целом, была равная. Но сегодня победили дисциплина и терпения. В финале иногда хватает одной хорошей передачи и одного хорошего удара, и это сегодня сработало. Сейчас нам надо хорошо отдохнуть. Главное, что мы выиграли турнир", - заявил Милич Чурчич.

Также, журналисты спросили, стоит ли ждать усиление состава, так как команда в следующем году сыграет в Лиге Европы. Как оказалось, у главного тренера заканчивается контракт.

"У меня заканчивается контракт через три дня, поэтому это вопрос не ко мне. Нужно самому отдохнуть и думать о том, какой шаг сделать в своей карьере дальше", - отметил наставник "Тобола".

Ранее, финальное противостояние "Ордабасы" - "Тобол" в Кубке Казахстана прокомментировал главный тренер действующего чемпиона премьер-лиги Александр Седнев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.