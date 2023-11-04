Стало известно, на сколько баллов Месси опередил Холанда в голосовании за "Золотой мяч"

Аргентинец Лионель Месси набрал 462 балла в голосовании за "Золотой мяч" и опередил ближайшего преследователя норвежца Эрлинга Холанда на 105 очков, передает NUR.KZ со ссылкой на организаторов.

В социальных сетях премии появилась полная таблица с десяткой сильнейших. Холанд набрал 357 баллов, ставший третьим француз Килиан Мбаппе — 270.

Церемония вручения "Золотого мяча" прошла в конце октября. Месси получил награду в рекордный восьмой раз. В голосовании в рамках премии традиционно опрашивали главных тренеров и капитанов национальных сборных, а также журналистов.

В пятницу стало известно, что со следующего года в организации "Золотого мяча" будет участвовать Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В рамках премии появятся награды лучшим мужскому и женскому тренерам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.