Лионель Месси остался без престижной награды MLS

Аргентинский футболист "Интер Майами" Лионель Месси занял второе место в голосовании на приз лучшему новичку североамериканской лиги MLS, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

Чемпион мира попал в топ-3 в рамках данной номинации и набрал 27,28% голосов. Месси уступил форварду сборной Греции Георгиосу Якумакису (45,78%), который с февраля выступает за "Атланту Юнайтед". Третье место занял немецкий полузащитник Эдуард Левен (15,44%), представляющий "Сент-Луис Сити".

Ранее Месси претендовал на приз самому ценному игроку сезона, но не вошел в финальную тройку номинантов. При этом в конце октября он в рекордный восьмой раз получил "Золотой мяч" по итогам сезона-2022/23.

Месси выступает в MLS с лета нынешнего года. "Интер Майами" с аргентинцем в составе не смог выйти в плей-офф турнира.

MLS — крупнейшая профессиональная футбольная лига в Северной Америке. В ней выступают клубы из США и Канады.

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