"Ордабасы" получил наказание после чемпионского матча

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) наложил штраф на шымкентский "Ордабасы" после матча 25-го тура премьер-лиги, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Казахстанской федерации футбола.

"Ордабасы" 22 октября принимал на своем поле карагандинский "Шахтер" и одержал победу со счетом 3:1, что позволило команде досрочно завоевать первый титул чемпиона Казахстана. В КДК отметили нарушения болельщиками хозяев правил поведения в этой встрече.

Отмечается, что активные фанаты "Ордабасы" использовали пиротехнику (25-30 дымовых шашек), а в перерыве с трибун был запущен дрон, который летал над полем около двух минут.

За эти действия на шымкентский клуб наложили штраф в размере 500 МРП. Чемпиона Казахстана обязали оплатить сумму до 27 ноября включительно. Это самое серьезное наказание по итогам 25-го тура премьер-лиги.

Напомним, в минувшее воскресенье розыгрыш чемпионата Казахстана завершился. Призерами турнира, помимо "Ордабасы", стали "Астана" (серебро) и "Актобе" (бронза).

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