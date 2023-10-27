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Тренер "Астаны" о судействе в матче с "Балкани": Может, нас не хотят видеть в Европе

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Роман Бабаян
Роман Бабаян: Пресс-служба ФК "Астана"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян раскритиковал работу судей в матче Лиги конференций с "Балкани", передает NUR.KZ со ссылкой на запись пресс-конференции в Instagram столичного клуба.

В четверг казахстанская команда на выезде обыграла соперников из Косово со счетом 2:1. После матча Бабаян согласился с негативной оценкой действий бригады арбитров.

"Мы очень недовольны судейством. Много моментов трактовалось не в нашу пользу. Плюс (арбитр) нам сразу показал желтую карточку, а сопернику — нет. Идет агрессивная игра во вратаря, а он не свистит. Нам же много желтых раздали. Не знаю, с чем это связано. Может, не хотят нас видеть в Европе. Непонятно, почему так судят", — заявил Бабаян.

Однако тренер подчеркнул, что главным итогом встречи остается победа, позволившая "Астане" набрать первые очки в группе. "Я и ребят успокаивал, потому что эмоции на поле… Все было так на тоненького, что можно было и удаление заработать. Хорошо, что все обошлось", — добавил Бабаян.

Кроме того, главный тренер "Астаны" назвал катастрофическим качество газона на стадионе в Косово. По его оценке, поле было тяжелым и сделало игру очень энергозатратной.

После трех туров казахстанская команда, "Балкани" и хорватское "Динамо" (Загреб) имеют в активе по три очка. "Астана" уступает соперникам по дополнительным показателям и занимает четвертое место в таблице. Лидирует в группе C чешская "Виктория" (Пльзень), набравшая максимальные девять очков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2042813-trener-astany-o-sudeystve-v-matche-s-balkani-mozhet-nas-ne-hotyat-videt-v-evrope/

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