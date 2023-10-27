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Гол Салаха помог "Ливерпулю" разгромить "Тулузу": результаты матчей Лиги Европы

Опубликовано:

Мохаммед Салах
Мохаммед Салах: Joe Prior / Getty Images

Английский "Ливерпуль" крупно обыграл французскую "Тулузу" и одержал третью подряд победу на групповом этапе Лиги Европы УЕФА, передает NUR.KZ.

Встреча в Великобритании завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Голами у "Ливерпуля" отметились Диогу Жота, Ватару Эндо, Дарвин Нуньес, Райан Гравенберх и Мохаммед Салах. В составе "Тулузы" мяч забил Тейс Даллинга.

Победа позволила команде Юргена Клоппа набрать максимальные девять очков после трех туров. "Ливерпуль" возглавляет таблицу группы E, следом идут "Тулуза" (4 очка), бельгийский "Юнион" (4) и австрийский ЛАСК (0).

Другая английская команда "Брайтон" на своем поле переиграла нидерландский "Аякс" со счетом 2:0 благодаря голам Жоао Педро и Ансу Фати. Амстердамцы опустились на последнее месте в группе B. Перед матчем с "Брайтоном" из "Аякса" был уволен главный тренер Морган Стейн, так как команда выдала худший старт в истории в национальной лиге. Сейчас клуб идет в чемпионате Нидерландов на предпоследней, 17-й, позиции.

Все результаты третьего тура в Лиге Европы:

Группа A

"Олимпиакос" (Греция) — "Вест Хэм" (Англия) - 2:1;

ТСЦ (Сербия) — "Фрайбург" (Германия) - 1:3.

Группа B

"Марсель" (Франция) — АЕК (Греция) - 3:1;

"Брайтон" (Англия) — "Аякс" (Нидерланды) -.

Группа C

"Спарта Прага" (Чехия) — "Рейнджерс" (Шотландия) - 0:0;

"Арис" (Кипр) — "Бетис" (Испания) - 0:1.

Группа D

"Штурм" (Австрия) — "Аталанта" (Италия) - 2:2;

"Ракув" (Польша) — "Спортинг" (Португалия) - 1:1.

Группа E

"Ливерпуль" (Англия) — "Тулуза" (Франция) - 5:1;

"Юнион" (Бельгия) — ЛАСК (Австрия) - 2:1.

Группа F

"Панатинаикос" (Греция) — "Ренн" (Франция) - 1:2;

"Вильярреал" (Испания) — "Маккаби Хайфа" (Израиль) - перенесен.

Группа G

"Рома" (Италия) — "Славия Прага" (Чехия) - 2:0;

"Шериф" (Молдова) — "Серветт" (Швейцария) - 1:1.

Группа H

"Мольде" (Норвегия) — "Хеккен" (Швеция) - 5:1;

"Байер" (Германия) — "Карабах" (Азербайджан) - 5:1.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2042715-gol-salaha-pomog-liverpulyu-razgromit-tuluzu-rezultaty-matchey-ligi-evropy/

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