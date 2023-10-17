Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Молодежная сборная Казахстана по футболу проиграла Испании в отборе на Евро-2025

Опубликовано:

Сборная Казахстана U-21 по футболу
Сборная Казахстана U-21 по футболу. Фото: Пресс-служба федерации футбола Казахстана

Молодежная сборная Казахстана по футболу U-21 разгромно проиграла в домашнем матче Испании в рамках отбора на чемпионат Европы-2025 со счетом 0:4, передает NUR.KZ.

Счет был открыт на 11-й минуте первого тайма. Автором первого гола стал игрок "Барселоны" Фермин Лопес. Во втором отрезке сначала Диего Лопес, а затем Фран Перес довели счет до разгромных - 3:0. На 90-й минуте Саму установил окончательные цифры на табло - 4:0, испанская сборная одерживает разгромную победу.

Следующий матч молодежная сборная Казахстана проведет 16 ноября на выезде против Мальты.

На данный момент в активе казахстанской молодежки нет ни одного набранного очка, также как и будущего соперника.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2041423-molodezhnaya-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-proigrala-ispanii-v-otbore-na-evro-2025/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.