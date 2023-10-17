Молодежная сборная Казахстана по футболу проиграла Испании в отборе на Евро-2025

Молодежная сборная Казахстана по футболу U-21 разгромно проиграла в домашнем матче Испании в рамках отбора на чемпионат Европы-2025 со счетом 0:4, передает NUR.KZ.

Счет был открыт на 11-й минуте первого тайма. Автором первого гола стал игрок "Барселоны" Фермин Лопес. Во втором отрезке сначала Диего Лопес, а затем Фран Перес довели счет до разгромных - 3:0. На 90-й минуте Саму установил окончательные цифры на табло - 4:0, испанская сборная одерживает разгромную победу.

Следующий матч молодежная сборная Казахстана проведет 16 ноября на выезде против Мальты.

На данный момент в активе казахстанской молодежки нет ни одного набранного очка, также как и будущего соперника.

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