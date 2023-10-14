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30 лет независимости Казахстана

Евро-2024: Какое место занимает сборная Казахстана в группе Н

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Победа в домашнем матче Казахстан - Дания
Победа в домашнем матче Казахстан - Дания. Фото: Пресс-служба федерации футбола Казахстана

Сегодня сборная Казахстана по футболу сыграет против команды Дании в гостях в рамках отборочного раунда на чемпионат Европы-2024, передает NUR.KZ.

В рамках квалификации на чемпионат Европы-2024 подопечные Магомеда Адиева уже играли с датчанами в марте в Астане.

Тогда, проигрывая по ходу матча - 0:2, Казахстан смог победить со счетом - 3:2. На дубль Расмуса Хойлунда хозяева ответили голами Бахтиера Зайнутдинова, Асхата Тагыбергена и Абата Аймбетова.

После шести туров Дания с 13 очками занимает второе место в группе H, уступая Словении по разнице мячей. Далее идут Финляндия и Казахстан – по 12 баллов, у Северной Ирландии три балла, а Сан-Марино пока идет без очков.

Ранее, главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев поделился настроем команды перед важным матчем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2040997-evro-2024-kakoe-mesto-zanimaet-sbornaya-kazahstana-v-gruppe-n/

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