Евро-2024: Какое место занимает сборная Казахстана в группе Н

Сегодня сборная Казахстана по футболу сыграет против команды Дании в гостях в рамках отборочного раунда на чемпионат Европы-2024, передает NUR.KZ.

В рамках квалификации на чемпионат Европы-2024 подопечные Магомеда Адиева уже играли с датчанами в марте в Астане.

Тогда, проигрывая по ходу матча - 0:2, Казахстан смог победить со счетом - 3:2. На дубль Расмуса Хойлунда хозяева ответили голами Бахтиера Зайнутдинова, Асхата Тагыбергена и Абата Аймбетова.

После шести туров Дания с 13 очками занимает второе место в группе H, уступая Словении по разнице мячей. Далее идут Финляндия и Казахстан – по 12 баллов, у Северной Ирландии три балла, а Сан-Марино пока идет без очков.

Ранее, главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев поделился настроем команды перед важным матчем.

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