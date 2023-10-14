"Мнение наших соперников поменялось о нас": Магомед Адиев оценил готовность сборной к матчу с Данией

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев на предматчевой пресс-конференции рассказал о настрое команды перед гостевым матчем против Дании в рамках отборочного раунда на Евро-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Казахстана.

"Мы та сборная, которая не акцентирует внимание на каких-то трудностях. Они всегда и у каждой сборной возникают. Мы та сборная, которая пытается эти трудности решать, поэтому нормальная дорога была (перелет - прим. ред.). Мнение наших соперников очень сильно поменялось о нас. Оно больше уважительное и к нам стали больше готовиться. Играть с фаворитами или аутсайдерами для меня, как для тренера это никогда не играло роль. Что касается группы, она сложная, специфическая, как я говорю вязкая. Все будет ясно после игры", - заявляет журналистам Магомед Адиев.

Напомним, сборная Казахстана проведет гостевой матч против Дании в рамках отборочного раунда на Евро-2024 сегодня ночью в 00:45 по времени Астаны.

Через три дня после матча с датчанами, подопечные Магомеда Адиева встретятся со сборной Финляндии. Встреча пройдет 17 октября в 22.00 по времени Астаны.

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