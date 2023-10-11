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"Сейчас нет никаких вариантов": Зинедин Зидан прокомментировал возвращение к тренерской деятельности

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Тренер "Реал Мадрид" Зинедин Зидан
Зинедин Зидан: Soccrates Images / Contributor / Getty Images

Легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан высказался о возможном возвращении к тренерской деятельности, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.com.

Французский специалист Зинедин Зидан высказался на тему своего возвращения к тренерской деятельности.

«Когда я снова буду тренировать? Сейчас нет никаких вариантов, я наслаждаюсь временем со своей семьёй, которая для меня важна. Посмотрим, что будет дальше. Пока я остаюсь тренером, этот вопрос не утратит актуальности», – делится именитый француз.

Напомним, Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Вместе с королевским клубом Зинедин стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании и трёхкратным победителем Лиги чемпионов.

На данный момент «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Команда Карло Анчелотти набрала 24 очка. В следующем туре команда встретится с «Севильей». Матч состоится 21 октября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2040504-seychas-net-nikakih-variantov-zinedin-zidan-prokommentiroval-vozvraschenie-k-trenerskoy-deyatelnosti/

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